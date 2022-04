Klopp impacchetta Origi al Milan: «Esploderà, è una leggenda». Le parole del tecnico tedesco sul belga

Jurgen Klopp ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Divock Origi, attaccante promesso al Milan. Le parole del tecnico del Liverpool a Sky Sport.

«Un giocatore come lui non ci mancherà mai perché se parte, esploderà ovunque andrà. È un attaccante di livello mondiale, è una leggenda e rimarrà una leggenda per sempre.»