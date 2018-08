Kluivert fa sognare la Roma. Pallotta: «Gli regalo una Lamborghini»

Justin Kluivert fa sognare i tifosi della Roma. Tutti pazzi per il piccolo fenomeno olandese. E Pallotta promette una Lamborghini

La Roma si gode Justin Kluivert. Il talento olandese, classe 1999, ha spaccato la partita a Torino e ha permesso alla Roma di tornare a casa con 3 punti fondamentali, su un campo difficile. La gara sembrava indirizzata sullo 0-0 ma il talento ex Ajax, con una grande azione personale, ha fornito un assist spettacolare a Dzeko che, con un gran gol, ha regalato la vittoria a Di Francesco e ai suoi. Ora la Roma sogna con Justin, il nuovo idolo dei tifosi.

Sono bastati pochi minuti infatti per far sognare i tifosi romanisti ma anche il presidente James Pallotta che ha promesso al figlio di Patrick Kluivert una Lamborghini al raggiungimento di 10 gol stagionali. In realtà, Pallotta aveva pensato a una Mercedes, ma il numero uno del club stravede per il ragazzo e così l’asticella si è alzata. «Il mio sogno è sempre stato giocare nel Barcellona, perché ci giocava mio padre, ma qui a Roma sto benissimo» ha detto Justin. Il Barça, almeno per ora, può attendere. Ora c’è un futuro alla Roma da conquistare. Con annessa Lamborghini.