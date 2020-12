Koeman: «Ogni squadra ha bisogno di tranquillità per vincere. Su Messi, Ansu Fati e il Covid…»

Ronald Koeman si è raccontato in una lunghissima intervista al sito ufficiale del Barcellona. Queste le parole tra il ritorno al Barça e il coronavirus

Ronald Koeman si è raccontato in una lunghissima intervista al sito ufficiale del Barcellona. Queste le parole del tecnico dei blaugrana.

Sei tornato al Camp Nou, dove hai avuto tanto successo da giocatore, ma ora non ci sono tifosi, con il coronavirus che ha creato una situazione così strana. Come è stato per te?

«Ho giocato molte partite qui e i tifosi mi hanno sempre aiutato, quindi senza di loro e solo con noi in campo è stato molto difficile. Ma è stato lo stesso anche per le altre squadre; siamo tutti in difficoltà a causa di Covid»

La squadra se ne accorge?

«Il Covid era anche qualcosa di nuovo per me, quindi è stata dura. E sì, ne risente. È particolarmente difficile quando giochiamo in casa, perché è un terreno così vasto e senti davvero che è vuoto, che non c’è nessuno. Dopo un po ‘potresti abituarti a giocare senza tifosi, ma penso che quando i giocatori scendono in campo e non c’è atmosfera, è qualcosa di così strano. Ti manca davvero l’atmosfera».

Hai avuto il coronavirus. Com’è stato?

«Ho sofferto davvero nel senso che stavo davvero male. Ero molto stanco e avevo la febbre. Di notte andava peggio, ma non l’ho preso molto male. Però mi sentivo molto male, soprattutto per la stanchezza.

Per coincidenza, se non fosse stato per il coronavirus saresti riuscito a guidare l’Olanda agli Europei e forse non saresti finito al Barça.

«Può essere. Quando mi hanno chiamato a gennaio per chiedermi se fossi interessato a venire, ho detto che non potevo lasciare la nazionale con quattro o cinque mesi prima degli Europei. A marzo, quando ho saputo che non saremmo andati agli euro, la mia situazione personale con l’Olanda è cambiata. Ci aspettavamo un Campionato Europeo normale, con tifosi, anche se in paesi diversi, ma poi è cambiato tutto. Forse se non fosse stato per Covid avrei dovuto aspettare un altro anno»

A maggio hai avuto un piccolo problema di salute che ora hai completamente superato. Questo ha cambiato la tua vita in qualche modo?

«Quando accadono cose del genere, o quando le persone a te vicine si ammalano, la vita cambia. Nel mio caso ho avuto un piccolo ictus e ti fa pensare alle cose in modo diverso. Forse gestire il Barça è diventato un caso di “ora o mai più”. Alleno già da diversi anni e non voglio ancora allenare il calcio a 70 anni. Era il momento giusto»

Da tempo speravi di gestire il Barça, ma è arrivato in un momento molto difficile. Ma non avevi bisogno di riflettere molto sulla questione e le persone apprezzano il tuo coraggio.

«No, è sempre stato il mio sogno allenare il Barcellona. Non credo che dovresti aspettare fino al momento perfetto per queste cose. Se una squadra sta ottenendo buoni risultati, non cambia allenatore. I cambiamenti avvengono quando le persone sono scontente, perché la squadra non vince. Non so se lo chiamerei coraggio; Penso che qualsiasi allenatore con quel tipo di possibilità direbbe che stanno entrando. A causa dell’affetto della gente per me, per il club, per il mio rapporto personale – Conosco bene il club, conosco le persone e ho giocato qui per sei anni ed è stato assistente di Van Gaal per un anno e mezzo. Sapevo che era un momento difficile e che ci sarebbero stati grandi cambiamenti nel club. Ma sono un allenatore e so che dobbiamo giocare bene e vincere le nostre partite. Il resto è fuori dal mio controllo».

Hai fatto la storia da giocatore, ma ti piacerebbe farlo anche da allenatore?

«In un club come il Barça devi vincere le cose. Penso che il nostro scopo finale sia vincere partite e trofei. Non ricevi premi se arrivi quarto, devi essere il primo. Questa è la mentalità che deve avere questa squadra, non possiamo accontentarci di niente di meno. Sappiamo che questa è una stagione con molti cambiamenti, il club si trova in una situazione finanziaria difficile, con problemi agli stipendi dei giocatori. Questa è una situazione molto delicata per le squadre di calcio a causa di Covid. Ma il Barcellona è ancora una squadra che ha bisogno di vincere, con la consapevolezza che i cambiamenti devono essere fatti, ma ancora aspirando ai massimi livelli e facendo le richieste più grandi. Questa è stata la mentalità qui e deve sempre essere la mentalità».

Essere una leggenda del club aumenta la pressione per non deludere?

«Qualsiasi allenatore che arriva al Barça deve vincere e rendere felice la gente. Potresti avere un buon nome ed essere stato qui prima come giocatore, ma alla fine si tratta dei trofei e di ciò che vinci. Se guardi alla mia carriera da allenatore, non solo con l’Olanda ma in altri posti come Benfica, Valencia, Everton e Southampton in Inghilterra, non ero in club abbastanza grandi per aspettarmi di vincere tutto. Adesso ho bisogno di conquistare i tifosi e ho notato che queste cose non si fanno facilmente. Sento che è necessario prendere decisioni, apportare modifiche. I giovani giocatori hanno bisogno di avere le loro possibilità e dopo un po ‘di tempo ci devono essere valutazioni. Un allenatore deve lavorare sodo e dimostrare di essere all’altezza di allenare in un club come questo».

Ed essere una leggenda del Barça ti ha aiutato a gestire la rosa?

«In generale, aiuta. Qui, ma anche in altri club. Quando un nuovo allenatore ha giocato ai massimi livelli, tende ad esserci un po ‘più di fiducia. Ma i giocatori non sono sciocchi e sanno se un allenatore è bravo o no. È utile essere stato un top player, ma devi dimostrare il tuo valore come allenatore e non dipendere da cose che hai fatto in passato».

Messi ha sempre giocato tutte le partite, ma ora ha 33 anni. Come gestirai la sua rotazione?

«In teoria, è lo stesso per tutti i giocatori. Se è in grado di giocare e abbastanza bravo, lo farà. Ma, ovviamente, Leo è più vecchio di prima, anche se è un giocatore che vuole ancora essere nei giochi, e soprattutto per vincerli. Si allena duramente ogni giorno. È molto impegnato. Come allenatore mi piace parlare con i miei giocatori, e parlo anche con Leo di questo e di altre cose perché è anche il capitano della squadra. Ci sono questioni di squadra, regole e parliamo di molte cose, non solo del modo in cui giochiamo. Fa parte della quotidianità di un allenatore, devi essere in comunicazione con i tuoi giocatori».

Non sembri essere il tipo da individuare nessuno, ma Ansu e Pedri ti hanno sorpreso?

«È sempre bello parlare di giovani. Se lo meritano, ma sono anche giocatori che hanno ancora molto da imparare. Ma quello che Ansu e Pedri hanno fatto a soli 17 o 18 anni in una squadra così grande come il Barça è qualcosa di molto grande. Pedri è arrivato da Las Palmas giovanissimo e sta già giocando partite contro squadre come Madrid e Juventus, e lo fa in modo fantastico. Per un club è importante avere dei giovani e per loro avere delle possibilità. Devi cambiare squadra a poco a poco. Hai ancora bisogno dei giocatori più anziani ma non saranno in giro per sempre e devi pianificare i cambiamenti in tempo utile, con calma. Pedri si è guadagnato il suo posto nelle partite grazie al suo lavoro in allenamento. Mi ha dimostrato che bravo giocatore è e che sa giocare in una squadra come il Barcellona».

La situazione istituzionale e finanziaria del club ha avuto qualche influenza sulla squadra?

«È molto difficile perché è una questione che è totalmente fuori dal nostro controllo. Ho sempre insistito sul fatto che se sono calmi nella testa, saranno calmi nei loro corpi. Ma ogni squadra ha bisogno di una certa tranquillità per vincere le cose».