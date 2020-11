Koeman: «Fenomenale Ter Stegen» – VIDEO

Ronald Koeman ha parlato del ritorno in campo del portiere Ter Stegen

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, dopo la vittoria in Champions League contro la Dinamo Kiev ha parlato in conferenza stampa anche del ritorno in campo del portiere Ter Stegen.

«È stata una partita che alla fine siamo riusciti a vincere, però bisogna riconoscere che hanno creato più pericoli del solito per noi. Hanno dimostrato di essere una formazione competitiva, hanno affrontato la gara con la giusta fiducia per cercare il pareggio. La verità è che Ter Stegen è stato fenomenale oggi durante la partita. Credo abbiano creato tante possibilità per l’uno contro uno con lui, ma ha dimostrato ancora una volta di esser un gran portiere».