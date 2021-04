Koeman sibillino dopo il Clasico: «Sfortunati con arbitro e VAR»

Il Real Madrid vola momentaneamente in testa alla Liga con 66 punti, al pari dell’Atletico Madrid in campo oggi, dopo la vittoria nel Clasico sul Barcellona per 2-1. Blaugrana terzi a 65 punti ma Koeman recrimina per l’operato dell’arbitro e del VAR.

«Abbiamo avuto la meglio durante la partita e abbiamo avuto l’opportunità di un risultato migliore. Sfortunati alla fine con una decisione sbagliata dell’arbitro e del VAR».

We had the upper hand during the game and had the opportunities for a better result. Unlucky in the end with a wrong decision by the referee and VAR. #ForçaBarça pic.twitter.com/wIg22YvbL2

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) April 11, 2021