Koeman: «Suarez? Pensavo che sarebbe andato alla Juventus»

Ronald Koeman ha parlato della cessione di Suarez e della trattativa con la Juventus: ecco le sue dichiarazioni

Ronald Koeman svela i retroscena della trattativa con la Juventus per Luis Suarez, saltata poi con tutti gli strascichi ancora al vaglio della Procura. Le sue dichiarazioni a a Sport.

«Deluso dalla cessione di Suarez? No. Sono venuto qui per cambiare alcune cose nella squadra e abbiamo pensato che sarebbe stata una buona cosa. Pensavamo che sarebbe andato alla Juventus, non all’Atlético, ma non bisogna mai pentirsi di aver preso una decisione consapevole per il bene della squadra e del club».