Orkun Kokcu: ecco chi è il centrocampista che piace a Inter e Roma

Alla scoperta di Orkun Kokcu, centrocampista turco classe 2000 del Benfica che è finito nel mirino dell’Inter e della Roma

Orkun Kokcu è uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Il centrocampista turco del Benfica, classe 2000, è finito nel mirino di due big italiane: Inter e Roma. Entrambe sono alla ricerca di rinforzi per la mediana, ma il profilo dell’ex Feyenoord sembra particolarmente adatto al progetto nerazzurro, tanto che da Lisbona parlano di contatti già avviati con il club milanese.

Centrocampista completo, Kokcu abbina qualità e quantità: è abile in entrambe le fasi, possiede una notevole tecnica di base, un ottimo tiro dalla distanza e un senso del gol fuori dal comune per il ruolo. Nato come regista davanti alla difesa, può giocare anche da mezzala o da trequartista. Il Benfica lo ha acquistato nell’estate del 2023 e lo ha blindato con un contratto fino al 2028, inserendo una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Nonostante ciò, il club portoghese è disposto a trattare: la valutazione attuale si aggira intorno ai 40 milioni.

Nell’ultima stagione Kokcu ha messo a referto numeri importanti: 7 gol e 7 assist in campionato, 4 reti in Champions League e 1 in Coppa del Portogallo. Prestazioni che ne hanno confermato la crescita, anche se non sono mancati momenti difficili: durante il Mondiale per Club, un acceso diverbio con il tecnico Lange ha fatto discutere, ma non ha offuscato il valore del giocatore.

Per l’Inter, Kokcu rappresenta il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Calhanoglu, in uscita. Le caratteristiche tecniche sono molto simili, e la possibilità di inserirlo in un contesto già rodato come quello di Chivu potrebbe favorirne l’inserimento. La Roma, dal canto suo, ha avuto contatti con l’entourage del giocatore, ma ad oggi sembra più indietro nella corsa.

Anche le ambizioni contano: Kokcu preferirebbe una squadra impegnata in Champions League, e questo spinge i nerazzurri in pole. Per costi, ruolo e prospettive, l’Inter appare la destinazione più adatta.