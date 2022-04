Koke: «Sento l’atmosfera del 2014 quando eliminammo il Barcellona»

Il centrocampista dell’Atletico Madrid crede nella rimonta degli spagnoli contro il Manchester City di Guardiola

Nella conferenza pre partita di Atletico Madrid-Manchester City, Koke crede nella impresa dei colchoneros.

COME IL BARCELLONA NEL 2014 – «Siamo entusiasti di essere ai quarti di finale di Champions, sento il profumo e l’atmosfera ed è quella che ho provato nel 2014, quando siamo riusciti a eliminare in casa il Barcellona. Speriamo che una notte simile possa ripetersi»

PIANO GARA – «Abbiamo un piano e siamo dentro questo piano. Sappiamo che il City gestisce il pallone e attacca in spazi piccoli per far male. Siamo concentrati per vincere, fuori dicano quel che vogliono, ma noi puntiamo a vincere»