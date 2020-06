Kouassi Milan, il difensore ha detto a Leonardo che lascerà il PSG

Niente rinnovo per Tanguy Kouassi con il PSG: Leonardo avvisato, il Milan tenta l’affondo per il baby talento. Le ultime

Tanguy Kouassi non è intenzionato a prolungare il proprio contratto con il PSG. Questa l’indiscrezione riportata da RMC Sport, in cui si specifica che il giocatore abbia comunicato a Leonardo di non voler proseguire la sua carriera all’ombra della Tour Eiffel.

Il centrale francese è un osservato speciale in casa Milan. I rossoneri potrebbero decidere di strappare il talentino alla concorrenza, tesserandolo a parametro zero.