Koulibaly: «Il Mondiale ogni due anni sarebbe un bene per le squadre africane»

Kalidou Koulibaly commenta dal ritiro del Senegal l’ipotesi di giocare il Mondiale ogni due anni. Le parole del difensore del Napoli.

«È una cosa positiva per il numero di squadre africane. Cinque squadre africane ai Mondiali non bastano. L’Africa merita di avere più squadre. Stavamo già giocando troppo e, con questa nuova idea, ci possono essere meno impegni per noi giocatori».