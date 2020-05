Kroos, parla il fratello: «È felice al Real, non c’è motivo di cambiare»

Il fratello di Toni Kroos, Felix, ha rilasciato un’intervista, parlando così del futuro del centrocampista del Real Madrid

Il fratello di Toni Kross, Felix, è intervenuto ai microfoni di Movistar, parlando così del futuro del centrocampista del Real Madrid. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

«È felice a Madrid, lo ha chiarito più volte e non c’è nessun motivo per cambiare squadra. Quando appenderà gli scarpini al chiodo potrebbe tornare in Germania, ma è difficile sapere cosa accadrà tra cinque anni».