Dejan Kulusevski ha parlato anche di Parma e di Roberto D’Aversa nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

PARMA – «In estate, quando il d.s. Faggiano e mister D’Aversa mi hanno offerto quest’opportunità, hanno dimostrato grande fiducia e questa per me è stata una stagione straordinaria. Perciò ci tengo a chiuderla in bellezza».

OBIETTIVI – «Voglio fare la mia parte per questo finale. Non penso ai miei gol, l’importante è vincer- le tutte. E voglio sfruttare ogni giorno per imparare».

D’AVERSA – «D’Aversa è un martello, mi piace perché non mi dà respiro. Farà una grande carriera. E io devo sbagliare sempre meno. Correre meno e pensare di più in campo. Fuori, mangiare meglio».

TUTOR – «Bruno Alves. A 40 anni è il più in forma di tutti, gli ho chiesto aiuto. Ora lo ringrazio».