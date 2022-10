La compagna di Venuti sui social: «Smettetela con i messaggi minatori». Le parole sull’odio social legati al calcio

Augusta Iezzi ha pubblicato una stories su Instagram che invitava i tifosi viola a evitare insulti dopo il triplice fischio del match tra Fiorentina ed Inter. Ecco le parole della compagna di Lorenzo Venuti:

«Vi chiedo la gentilezza di smetterla di inviarmi messaggi minatori su questo profilo, non li apro nemmeno. Questo profilo tratta di molte tematiche ma non di calcio. Grazie per la comprensione».