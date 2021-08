La Federcalcio argentina con Messi: «C’è un popolo che ti ammira»

L’AFA su Twitter: «Si chiude una tappa, ne inizia un’altra. Noi saremo sempre dalla tua parte, capitano»

La Federcalcio argentina si schiera apertamente dalla parte di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha subito diverse critiche per non aver rinnovato con il Barcellona. L’AFA si è fatta subito sentire scendendo in difesa del suo numero 10 pubblicando un video su Twitter: «Forza, campione, – una voce fuori campo dice a Messi – che qua non è finita! Dimostra al mondo una volta ancora che non c’è niente di meglio di un argentino per rialzarsi quando colpisce la vita. Forza campione, che capita anche al migliore del mondo. Capita che è argentino e sempre incredibile che non accadano le cose che accadono. Ma la cosa più incredibile di tutte è che non c’è un argentino capace di lasciarti. Che tu vada dove vada».

Il video prosegue: «Forza campione, che c’è un popolo che ti ammira, che vuole vederti felice, che corre con te, che piange con te, che sogna con te, che sa a memoria cosa ti succede. Perché sa cosa si prova quando la vita ti mette alle strette, quando la fortuna ti schiva. Però sa anche che non c’è niente di meglio di te per uscire dall’angolo. Forza campione, che questa leggenda argentina è ancora viva. Perché possa insegnare al mondo, giorno dopo giorno, che il vero campione è il campione della vita. Forza, campione!».