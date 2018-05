La Fiorentina fonda un trust per assicurare un futuro alla figlia di Astori

Splendida iniziativa della Fiorentina che ha fondato un trust per la piccola figlia di Astori, Vittoria

Dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, tutti a Firenze si sono attivati per ricordarlo nel migliore dei modi. Dal sindaco, ai giocatori, all’allenatore, ai dirigenti è partita una splendida corsa di solidarietà in memoria dell’ex capitano viola. La Fiorentina per far sentire la vicinanza alla famiglia Astori ha deciso di creare un trust a favore della bambina, affinché possa avere un futuro sereno dal punto di vista economico. Di seguito il comunicato della società:

«La ACF Fiorentina comunica la costituzione di un Trust denominato Davide Astori Trust a favore di Vittoria Astori. La costituzione del Trust ha lo scopo di contribuire alla sicurezza economica della piccola Vittoria. Il trust sarà supervisionato e gestito dalla famiglia Astori, insieme alla mamma Francesca. Con questo gesto siamo sicuri di interpretare anche a nome della squadra e dei tifosi l’affetto ed il rispetto di tutti quelli che hanno voluto bene a Davide».