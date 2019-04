La Juventus carica i suoi followers: su Twitter un video con tutti i gol delle vittorie contro il Milan allo Stadium – VIDEO

A poche ore dal fischio d’inizio del match tra Juventus e Milan, sul profilo Twitter della società bianconera è stato pubblicato un video per celebrare le sette vittorie contro la squadra di mister Gattuso.

All’Allianz Stadium infatti il Milan non ha mai vinto e la Juve fa il bagno di views e retweets. Tutto è pronto in attesa del match delle 18: la sfida però, oltre che sul campo, va in scena anche sui social.