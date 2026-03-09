Calciomercato
La Juve incontra l’agente: è il bomber giusto per Spalletti
Dopo la vittoria con il Pisa, per i bianconeri si torna a parlare anche di calciomercato: l’attaccante ha il profilo ideale
Un poker che rilancia le ambizioni Champions della Juventus. I quattro gol rifilati al Pisa, tutti nel secondo tempo, uniti alla sconfitta della Roma con il Genoa hanno riavvicinato i bianconeri al quarto posto in classifica.
Spalletti vede la Champions che spera ora di agguantare grazie ad un calendario favorevole. Intanto è già tempo di proiettarsi al futuro e la società sta lavorando in maniera intensa sulla prossima stagione: il rinnovo del tecnico è il primo passo da compiere e tutto lascia pensare che potrebbe succedere a brevissimo. Poi toccherà alla costruzione della squadra che non può partire da una priorità assoluta: il centravanti.
David anche sabato ha fornito una prestazione deludente e non è un caso se la Juventus è riuscita a sbloccare il match solo quando è uscito. Di Openda si sono ormai perse le tracce e il belga è palesemente fuori dai piani di Spalletti. Così, allo stato attuale, resta il solo Vlahovic – che tornerà contro l’Udinese – peccato però che il serbo abbia il contratto in scadenza a giugno. Attacco da ricostruire dunque?
La Juventus incontra l’agente: si può sbloccare il rinnovo di Vlahovic
In realtà da qualche settimana si è tornati a parlare di rinnovo per l’attuale numero 9 della Juventus. Vlahovic può prolungare il suo accordo con la Vecchia Signora, dopo che per mesi il suo addio sembrava già scritto.
Le cose in realtà sono cambiate e a testimoniarlo c’è anche il fatto che Darko Ristic, il suo agente, è a Torino da qualche giorno. A breve dovrebbe esserci un incontro con il suo assistito per discutere del futuro, poi anche un vertice con la società: si parla di una possibile offerta da sei milioni di euro a stagione (la metà dei 12 attualmente percepiti), più un bonus alla firma.
Vlahovic è tentato dalla possibilità di restare alla Juventus e potrebbe anche dire sì alla sensibile riduzione dello stipendio, pur di prolungare il suo accordo con i bianconeri. Dovessero andare così le cose, Spalletti si ritroverebbe già in casa il bomber del futuro: lo stesso che con il suo ritorno in campo dovrà trascinare la Juventus in Champions a suon di gol.
