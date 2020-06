La Liga in TV oggi, il programma del 14 giugno. In campo l’Atletico Madrid, che sfiderà l’Athletic Bilbao. Alle 19.30 il Real Madrid

La Liga è tornata in campo, oggi si chiuderà la prima giornata post-Covid. In campo l’Atletico Madrid, che sfiderà l’Athletic Bilbao: si inizia alle 14.00, poi alle 19.30 il Real Madrid ospiterà l’Eibar. Alle ore 22.00 la Real Sociedad ospiterà l’Osasuna. Domani si tornerà di nuovo in campo.

Il programma completo di domenica 14 giugno: