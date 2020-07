La Liga in TV oggi, il programma del 9 luglio: il Siviglia cerca punti per rimanere al quarto posto, in campo anche Eibar e Leganes

Giornata numero 35 in Liga, con il Siviglia che accoglie l’Athletic Bilbao in questa giornata di campionato. Gli andalusi devono assolutamente trovare i tre punti per poter blindare la qualificazione alla prossima Champions League, mancano ancora tre giornate al termine del campionato. In campo anche il Leganes e il Levante, a caccia di punti salvezza.

La Liga in TV oggi