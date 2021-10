La metamorfosi di Schick: «Non so cosa sia cambiato in me»

Patrik Schick, attaccante del Bayer Leverkusen, ha commentato il suo splendido stato di forma in Bundesliga: le sue parole

Patrik Schick, attaccante del Bayer Leverkusen, ha commentato il suo splendido stato di forma in Bundesliga. Le sue dichiarazioni dal ritiro della Repubblica Ceca.

«Non so cosa sia cambiato negli ultimi tempi. È iniziato tutto agli Europei, dove ho segnato cinque gol, e in Bundesliga ho proseguito con lo stesso livello di forma. Continuo a lavorare duramente, credo fortemente nelle mie potenzialità, ma non so spiegare esattamente cosa sia cambiato dentro di me».