L’Inter ha battuto il Tottenham con i gol di Icardi e Vecino, proprio come 5 mesi fa nello spareggio decisivo contro la Lazio

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha regalato un’altra vittoria al fotofinish ai nerazzurri. Il mediano è stato schierato dal 1′ minuto contro il Tottenham e al minuto 92 di Inter-Tottenham ha realizzato il gol decisivo. Proprio come 4 mesi fa. A maggio, il calciatore nerazzurro, aveva realizzato il gol vittoria contro la Lazio nel big match decisivo. I biancocelesti erano in vantaggio nello spareggio Champions ma la ‘pazza’ Inter l’ha ribaltata con Icardi e Vecino (all’Olimpico segnò anche D’Ambrosio, ieri in panchina).

«La prende ancora Vecino» ha urlato in telecronaca Riccardo Trevisani su Sky, sulla scia di quanto raccontato all’Olimpico contro la Lazio. «Io uomo Champions? Contro la Lazio ho staccato sul primo palo, oggi invece il cross era più lungo e la palla mi è arrivata da de Vrij. Sono stati due gol molto importanti» ha detto il centrocampista interista al termine della sfida. I nerazzurri hanno pescato il jolly: l’uruguaiano arrivato dalla Fiorentina, cercato dal Chelsea di Sarri in estate, ha giocato dall’inizio anche per la mancata iscrizione di Gagliardini in lista Champions causa Fair Play Finanziario. Che sia un segno per i nerazzurri? Intanto, l’ha presa ancora lui…