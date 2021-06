La proposta di Lino Banfi: «Porca put**na slogan degli Europei»

Lino Banfi ha raccontato le emozioni nel vedere Immobile e Insigne esultare citando una delle sue frasi cult

Un’esultanza speciale per Immobile e Insigne, che hanno urlato in telecamera “Porca puttena” su esplicita richiesta di… Lino Banfi! Il noto attore ha chiesto agli azzurri di esultare così e i due autori dei gol in Turchia Italia hanno voluto ascoltarlo. Il giorno dopo la gara, l’attore pugliese li ha ringraziati.

«Per me quel “porca puttena” gridato da Immobile e Insigne è come un David di Donatello. Mi sono commosso. E non è detto che non diventi lo slogan degli Europei. Pensate che gli Europei finiscono l’11 luglio che è il giorno del mio compleanno, quindi se vincono devono venire a farmi gli auguri. Ne faccio 85, che si fanno una volta sola».