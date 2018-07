La Roma riserva un benvenuto in Italia polemico a Cristiano Ronaldo: «Messi è il migliore di ogni tempo»

La notizia di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha scosso tutti. Tifosi, giornalisti, addetti ai lavori e calciatori. Fin dal momento dell’ufficialità, sono state moltissime le reazioni, alcune delle quali anche piuttosto ironiche. Assicurandosi il fuoriclasse lusitano, la Juventus ha fatto suo quello che in molti considerano essere il miglior giocatore del pianeta ed è proprio su questa cosa che la Roma ha ‘giocato’ pubblicando in Tweet che sa tanto di messaggio indiretto ai bianconeri. Come è noto il grande antagonista di Ronaldo, in questi anni è stato Lionel Messi. I due anno dividono tutti i tifosi del pianeta, indecisi su quale leggenda tifare. Dubbio che non è venuto alla Roma, che a quanto pare sa benissimo da che parte schierarsi.

Proprio nel giorno del clamoroso annuncio del passaggio in bianconero in CR7, la Roma ha pubblicato un post corredato di quattro foto di Leo Messi insieme a Francesco Totti corredate dal commento «The King of Rome and the GOAT». Goat è l’acronimo di ‘Greatest of all times’, quindi la traduzione del messaggio sarebbe “Il Re di Roma ed il più grande di ogni tempo”. Ma c’è di più. Tra gli emoticon che accompagnano il commento, anche quello di una capra (che in inglese sarebbe appunto goat), la ‘stessa’ con la quale è stato immortalato poche settimane fa sulla copertina di Paper. La stessa che Cristiano Ronaldo scimmiottò dopo la tripletta contro la Spagna. Il campionato non è ancora iniziato ma l’atmosfera è già rovente.