La Russa contro Spadafora: «Così la Serie A si fermerà di nuovo»

Ignazio La Russa si scaglia contro il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sul dibattuto tema della Serie A

Ignazio La Russa ha attaccato nuovamente il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: «Negli altri paesi anche con un negativo si isola il singolo e si continua a giocare. È quello che fanno altrove, ma noi non possiamo farlo? Poi il problema tampone, non arriviamo alla banalità di dire che il calcio deve usarli per ultimo, a loro spese possono usarli, facciamoli anche pagare di più e anzi diamoli a tutti i cittadini, si può fare. Non si può dare la responsabilità ai medici, la Serie A così viene messa in condizione di riprendere e fermarsi di nuovo dopo due settimane, così il Ministro dirà “io l’avevo detto”, sta mettendo condizioni impossibili».

«Deve decidere poi il calcio se assegnare il titolo o meno, se fare i play-off o altro, non spetta al Governo ma solo al mondo sportivo. Lei deve solo mettere in condizione il parlamento di decidere se il calcio, che è lo sport che dà più soldi all’Italia e aiuta tutti gli altri sport, può riprendere. E lei conosce bene il documento dell’istituto superiore di sanità: fino ai 40 anni, senza malattie gravi pregresse, il tasso di letalità è 0! Se pensa alla sicurezza, deve guardare quel documento! Il tasso di letalità non può essere alto solo per il calcio», ha concluso La Russa.