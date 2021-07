La Serie A 2021/22 su DAZN: tutte le info per seguire le partite

La principale piattaforma sportiva mondiale ha acquisito i diritti per trasmettere tutto il campionato italiano per tre anni: la Serie A 2021/22 su DAZN

Il futuro della Serie A TIM è targato DAZN: la principale piattaforma sportiva mondiale ha infatti acquisito i diritti di trasmissione del massimo campionato italiano per il triennio 2021-2024. DAZN trasmetterà tutte le gare del campionato di Serie A 2021/22, 10 per ogni giornata, fra cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky.

Abbonati a DAZN entro il 28 luglio: pagherai 19,99 Euro/mese per 12 mesi invece di 29,99. Puoi disdire quando vuoi

Complessivamente nel triennio 2021-2024 su DAZN si vedranno 266 partite di Serie A in esclusiva e un totale di 114 partite in co-esclusiva. L’accordo con la Lega Calcio rappresenta un punto di svolta fondamentale nel passaggio del consumo sportivo dalla pay TV tradizionale all’OTT, ed è il più importante nel campo dello streaming sportivo mai realizzato in Europa.

«Siamo entusiasti del fatto che DAZN sia per la Serie A, in Italia, la principale destinazione sportiva – ha dichiarato il Co-CEO James Rushton – premiando i fan con la copertura completa di tutto il Campionato. L’obiettivo di DAZN, infatti, è quello di rendere gli eventi e i contenuti sportivi premium accessibili ad un numero sempre maggiore di tifosi e questo accordo conferma il nostro impegno nel proseguire lungo il percorso votato all’innovazione. L’investimento fatto è strategico per accelerare ulteriormente la crescita in uno dei nostri mercati principali mentre prosegue con successo e si consolida lo sviluppo a livello globale».

La squadra di DAZN

DAZN si presenta all’appuntamento con la stagione 2021/22 con una squadra arricchita e rinnovata. Serie A 2021/22 su DAZN: tra i nuovi volti Massimo Ambrosini, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Riccardo Montolivo e il campione del mondo Andrea Barzagli. Confermata inoltre la squadra collaudata di telecronisti, giornalisti e commentatori, di cui fanno parte anche Pierluigi Pardo, Diletta Leotta Francesco Guidolin, Federico Balzaretti, Stefano Borghi, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Massimo Gobbi, Simone Tiribocchi, Stefan Schwoch, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Alessandro Budel, Marco Russo, Tommaso Turci, Davide Bernardi, Gabriele Giustiniani, Edoardo Testoni, Alessandro Iori, Dario Mastroianni e Federica Zille.

Debuttano inoltre su DAZN, nel ruolo di conduttori, Marco Cattaneo e Giorgia Rossi, che vantano anni di esperienza televisiva e portano tutta la loro passione e vitalità nella squadra DAZN.

Costi DAZN e come abbonarsi

In considerazione dei contenuti offerti, DAZN ha rimodulato i suoi costi per la stagione 2021/22:

Nuovi clienti: grazie ad una speciale promozione, chi si abbonerà a DAZN entro il 28 luglio 2021 pagherà 19,99 euro al mese per i primi 14 mesi, invece che 29,99 euro al mese. Chi si abbonerà dopo il 28 luglio dovrà pagare l’importo intero, pari a 29,99 Euro;

grazie ad una speciale promozione, chi si abbonerà a entro il 28 luglio 2021 pagherà invece che 29,99 euro al mese. Chi si abbonerà dopo il 28 luglio dovrà pagare l’importo intero, pari a 29,99 Euro; Vecchi abbonati: ai clienti di lunga data, DAZN ha riservato una promozione esclusiva. Le prime due mensilità, a partire dalla data di riattivazione, sono offerte dal servizio di streaming, mentre da settembre il costo dell’abbonamento sarà di 19,99 Euro per 12 mesi.

Sarà possibile disdire il proprio abbonamento in qualsiasi momento, senza dover pagare alcun costo aggiuntivo. DAZN offrirà la visione degli eventi trasmessi su un massimo di sei dispositivi, con la possibilità di visione in contemporanea dello stesso evento su due dispositivi.

L’offerta DAZN: tutti i contenuti

Tutta la Serie A TIM ma non solo: abbonandosi a DAZN si attiva una vera offerta multisport. I clienti della piattaforma streaming potranno infatti godere anche della visione della Serie BKT e di alcune tra le migliori competizioni calcistiche internazionali tra cui LaLiga, Ligue1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS ed Eredivisie, oltre alla UEFA Women’s Champions League, ad alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine.

Gli utenti italiani, sottoscrivendo un abbonamento, avranno anche MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e rugby con Guinness PRO14, oltre a un ricco catalogo di DAZN Originals e altri contenuti sportivi.

L’abbonamento a DAZN offre infine la visione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui quali verranno trasmesse le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Come abbonarsi e dove vedere la Serie A su DAZN

Tra i vantaggi offerti da DAZN ai propri abbonati, c’è l’estrema flessibilità nelle modalità di visione dei propri contenuti.

Tutti gli eventi offerti da DAZN potranno infatti essere seguiti su smart TV, TIM Vision Box, stick di streaming, smartphone, tablet, PC e console di gioco. La piattaforma funziona al momento sui seguenti tv e dispositivi:

Amazon Fire Tv Stick

Android Tv

Apple Tv

Google Chromecast

LG Web Os tv

Panasonic Smart Tv

Samsung Tizen Tv

Sony’s Android Tv

Hisense Smart Tv

Tim Box

Per abbonarsi a DAZN sarà sufficiente creare un account sul sito dazn.com, registrandosi con nome, cognome, indirizzo e-mail e creando una password. Sarà successivamente richiesto di indicare un metodo di pagamento tra quelli previsti e, da subito, si potrà accedere a tutta la programmazione, anche scaricando l’app DAZN sui dispositivi supportati.