L’agente di Cavani fa sognare Napoli: «Un ritorno? Tutto è possibile»

L’agente di Cavani ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero l’attaccante di nuovo in maglia azzurra

«Il futuro? Tutto è possibile ma devono esserci le condizioni per tornare a Napoli». Parola e musica di Fernando Guglielmone, meglio noto come l’agente di Edinson Cavani, intervistato da Sportnews.eu. L’agente dell’uruguaiano ha proseguito affermando: «A Edinson piace Napoli ma resta al Paris Saint Germain, non ho avuto contatti con De Laurentiis per un suo ritorno alla corte di Ancelotti. Il Psg non regala Cavani. Ad oggi Edinson vuole solo vincere la Champions con i parigini».

Il Matador dovrebbe essere regolarmente al centro dell’attacco del Paris Saint German nel match di domani sera al San Paolo di Napoli. Un ritorno a casa per Cavani che all’ombra del Vesuvio ha vissuto le sue migliori stagioni dal punto di vista realizzativo. I tifosi partenopei non nascondo un certo affetto per Cavani e sperano che un giorno possano tornare ad esultare per un suo gol.