Sembra esserci un caso intorno alla mancata convocazione di Lamela in vista della sfida di Carabao Cup contro il Brentford. Le parole di Mourinho

Josè Mourinho non ha voluto soffermarsi sulla mancata convocazione di Erik Lamela in vista della sfida di Carabao Cup contro il Brentford.

«Perchè non è stato convocato? Non spetta me dirlo. Posso soltanto dire che contro il Brentford non ci sarà. Le semifinali sono sempre importanti, solo le finali sono più importanti delle semifinali»