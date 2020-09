Lampard: «Rüdiger in partenza? Nulla è scontato» – VIDEO

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato del futuro di Antonio Rüdiger nel corso della conferenza stampa

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato del futuro di Antonio Rüdiger nel corso della conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico inglese sulle voci di mercato riguardanti il proprio difensore centrale con un passato alla Roma:

«Non do’ nulla per scontato, non do’ nulla per scontato riguardo Antonio o altri giocatori in squadra. Il mercato chiude lunedì, a parte questo non do’ nulla per scontato».