Lapadula: «Ho scelto Spezia per questo motivo. Vorrei ritornare nel calcio che conta e su Cagliari...»

Gianluca Lapadula, l’ex attaccante del Cagliari, ora allo Spezia, ha rilasciato delle parole alla sua presentazione in conferenza stampa del nuovo club. Le sue parole:

COSA HA FATTO LA DIFFERENZA SUL SUO ARRIVO– «Nel mio arrivo sicuramente ha fatto la differenza il rapporto che ho con il Direttore, con cui avevo già lavorato a Lecce, e il fatto di sentirmi al centro di un progetto importante; lo Spezia già prima del mio arrivo stava facendo un campionato di spessore, è una squadra forte, ma la strada è ancora lunga, e io sono arrivato per dare il mio contributo a un progetto in cui mi rispecchio molto.»

NUOVA AVVENTURA– «Sono venuto alla Spezia in una squadra che sta facendo un grande campionato e io avevo estremamente voglia di sentirmi vivo, di tornare a giocare e avere degli obiettivi e tutto ciò per me ha fatto la differenza. Credo che il mio arrivo sia un segnale chiaro per le ambizioni che tutti noi abbiamo e ho fatto il possibile per esserci fin da Cittadella, una partita che non avrei mai voluto saltare.»

SUE CARATTERISTICHE– «La fame e la voglia hanno sempre caratterizzato la mia carriera e alla mia età, se non si riesce a trasmettere qualcosa ai più giovani, significa che si è fallito, pertanto continuerò giorno dopo giorno a fare di tutto per essere un esempio perchè per me il miglior modo di comunicare qualcosa è essere proprio un esempio per il resto dei compagni, specialmente per i più giovani.»

SUL MERCATO- «Il mercato di gennaio? Onestamente non guardo alle altre squadre e il mio focus è esclusivamente sullo Spezia e su quello che tutti insieme possiamo fare.»

CAGLIARI– «Cagliari? È casa mia. Ho vissuto due anni e mezzo stupendi, con Liverani, Ranieri e Nicola e anche se nell’ultimo periodo io non abbia giocato tanto, sono stati comunque mesi importanti di cui farò sempre tesoro; ora però sono qui allo Spezia, dove voglio sentirmi vivo e fare tutto il possibile per rivivere certe emozioni che in carriera ho già vissuto.»

SUL PERU’– «Il Perù? Con la mia nazionale ho un grandissimo rapporto che va avanti da ormai cinque anni; non stiamo vivendo un periodo semplice, ma io sono arrivato qui a Spezia anche con l’intenzione di aiutare al massimo la mia nazionale, che per me rappresenta qualcosa di veramente grande e che da quando è entrata a far parte della mia vita è motivo di ispirazione continua.»