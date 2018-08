L’attaccante del Genoa, Gianluca Lapadula, potrebbe andare via nelle prossime ore. Attenzione alla possibile offerta dello Sporting Lisbona

Gianluca Lapadula, attaccante del Genoa, ha le valigie in mano e un biglietto sola andata già pronto ma nel suo ticket è prevista la cancellazione perché, almeno per il momento, non ha ancora scelto la sua prossima destinazione. Il centravanti non rientra nei piani del Genoa che ha deciso di puntare sulla freschezza di Piatek, Kouamé e Favilli per l’attacco. Lapa, riscattato dal Milan e rientrato nell’affare che ha portato Laxalt ai rossoneri, non è una prima scelta e potrebbe andare via nelle prossime ore. Il calciomercato italiano ha chiuso i battenti da due settimane ormai mentre domani arriverà il gong finale in Francia, Germania, Svizzera, Turchia, Olanda, Portogallo e Spagna. Lapa attende di conoscere il suo destino: se arriveranno offerte concrete a lui e al Genoa andrà via, altrimenti proverà a scalare le gerarchie in rossoblù.

Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento dello Sporting Lisbona. Il club portoghese ha già ingaggiato Emiliano Viviano dalla Sampdoria (si è parlato di una possibile risoluzione del contratto ma l’agente ha smentito) e potrebbe pescare dal Grifone il suo rinforzo per l’attacco. Non sono ancora arrivate offerte al club rossoblù ma degli intermediari hanno avviato i contatti con l’entourage del giocatore. Il futuro di Lapa è tutto da decifrare. Il giocatore in estate ha fatto capire di aver voglia di rivalsa dopo un anno non brillantissimo (ha realizzato solo 6 gol ma è stato il capocannoniere del Genoa) e non ha mai nascosto il desiderio di restare in rossoblù ma gli spazi sono ridotti e se dovesse arrivare un’offerta interessante da un club importante (diverse le offerte già rifiutate, vedi quella del Frosinone) allora per Lapadula potrebbero aprirsi le porte dell’addio, probabilmente in prestito. Biglietto e valigia sono già in mano.