Laporta: «Koeman? Per ora è il tecnico del Barcellona»

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha commentato la posizione in panchina del tecnico Ronald Koeman: le sue dichiarazioni

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha commentato la posizione in panchina del tecnico Ronald Koeman. Le sue dichiarazioni ai microfoni di El Chiringuito.

“Ora sono in Andalusia ed è meglio pensare soltanto al campo e a fare una buona partita domani. L’allenatore dipende sempre dai risultati e dal gioco. Al Barça non contano solo i risultati, Ronald lo sa, si comporterà da professionista e proverà in ogni modo a vincere la prossima partita. Ci sarà un Barcellona motivato. Koeman continua con noi perché è il nostro allenatore e ha un contratto. Tutto quello che decideremo sarà fatto per il bene del Barça. Per ora è ancora l’allenatore del Barça e noi siamo con lui”.