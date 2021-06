Last Banner, richieste condanne pesanti per ultras Juve: i dettagli

Processo Last Banner: dodici ultras della Juventus hanno ricevuto delle richieste di condanna gravissime per le accuse. Le ultime

La Procura di Torino ha avanzato accuse pesantissime nei confronti di dodici esponenti della tifoseria della Juventus, nell’ambito del processo ‘Last Banner’. Gli ultras bianconeri sono accusati di estorsioni, intimidazioni e prevaricazioni nei confronti della società, ma anche di steward e di altri tifosi.

Secondo quanto riferito da SportFace, l’accusa ha chiesto 13 anni e 4 mesi e 10 mila euro di multa per Geraldo Mocciola, 10 anni e 6 mesi e una multa di 6900 euro per Domenico Scarano, 8 anni e 6 mesi e 6000 euro di multaper Salvatore Cava, 5 anni e 2 mesi e una multa di 1500 euro per Sergio Genre.

E ancora, per Giuseppe Franzo 3 anni e 8 mesi e 900 euro di multa, per Umberto Troia 6 anni e 1500 euro di multa, per Massimo Toia e Corrado Vitale 3 anni e 4 mesi e una multa di 700 euro, per Marco Todaro 8 mesi e per Fabio D’Alonzo un anno e 6 mesi. Due richieste di assoluzione, infine, per Vincenzo Lioi e Luigi Valle per non aver commesso il fatto.