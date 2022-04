Martinez a Mediaset: «Pronti per un’altra finale. I gol sono per la mia famiglia»

L’attaccante dell’Inter ha parlato a Mediaset dopo il trionfo dei nerazzurri contro il Milan

GIOIA – «Sono contento perché siamo passati, giocheremo un’altra finale e siamo contenti. Lavoriamo per portare l’Inter in alto e lo abbiamo dimostrato ancora. La gente è contenta di noi, ora andiamo avanti e recuperiamo».

FAMIGLIA –«C’erano i miei genitori che sono venuti a trovarmi, non potevo chiedere di più, questi gol sono per loro che spingono per non farmi cadere».

CRITICHE – «A volte ci sono parole che non mi piacciono ma io difendo sempre questa maglia e io cerco di dare tutto, mi hanno dato tanta fiducia».

CAMPIONATO – «Sappiamo che abbiamo perso dei punti importanti, dobbiamo stare tranquilli e pensare una gara per volta. Saranno difficili e dure e dobbiamo affrontarle tutte come oggi»