Lautaro Martinez nel mirino del Real Madrid per la prossima estate. Il ‘Toro’ non ha rinnovato e al momento non sarebbe incedibile per l’Inter

Non si spengono i rumors di mercato sul conto di Lautaro Martinez. Dopo il lungo corteggiamento, finora inutile, del Barcellona, adesso anche il Real Madrid sarebbe seriamente interessato al ‘Toro’ dell’Inter.

Secondo il portale Defensa Central, il nazionale argentino farebbe parte della short list di Florentino Perez per rinforzare l’attacco dei ‘Blancos’ la prossima estate, insieme ad Haaland e Mbappe. Lautaro non sarebbe incedibile per l’Inter al contrario invece di Lukaku, de Vrij e Barella, ma il possibile rinnovo contrattuale (in scadenza nel 2023, ndr) potrebbe cambiare la situazione e blindare a Milano il giocatore, seguito da vicino anche dal Manchester City.