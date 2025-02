Lautaro Inter, serata grigia allo Stadium: non è lucido e spreca molto, la palla in tribuna nel primo tempo sa di bocciatura – le pagelle

Lautaro Martinez Inter, le pagelle del capitano nerazzurro nella sconfitta contro la Juve nel derby d’Italia: ha sui piedi la palla dell’1-0, ma spreca

Passo falso dell’Inter che manca il sorpasso al Napoli in vetta: i nerazzurri nel derby d’Italia tengono per un tempo, poi nella ripresa la scena se la prende la Juve. Un crollo difficile da spiegare quello della seconda metà, ma che forse ha il suo principio con l’occasione sprecata da Lautaro Martinez nel finale del primo tempo: gran palla di Dumfries – il migliore dei suoi – che il capitano spara però in tribuna. Una serata no per l’attaccante, pericolosamente simile al Lautaro di inizio stagione. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «Un errore dopo l’altro e quelli sottorete sono gravi. Poteva cambiare il match, accompagna invece la sconfitta dell’Inter. Era meglio sostituirlo».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Partecipa allo sviluppo della manovra, dà anche una mano dietro. Ma è troppo precipitoso nelle conclusioni, tanto da far ricordare il Toro della prima parte di stagione. Eppure un paio erano perfino comode».

TUTTOSPORT 4.5 – «L’empatia con lo Stadium bianconero è bassissima, come dimostra l’unico gol segnato a latitudini torinesi (nella sfida del 26 novembre 2023) e ieri la tradizione è stata rispettata. Bravo come uomo assist, ma il gol che si divora al 35′ del primo tempo sull’assist di Dumfries grida vendetta per uno dal suo curriculum».

CORRIERE DELLA SERA 4.5 – «Il tiro in piccionaia nella parte finale del primo tempo è il simbolo di una partita con troppe scelte precipitose: non è aiutato da Taremi, ma nemmeno da sé stesso».

LA REPUBBLICA 5 – «Prima della partita la bolla come “non decisiva” e sembra non volerla decidere. Spreca lo sprecabile».

LA STAMPA 5 – «Ha tre palloni sul destro che un tempo sarebbero finiti in rete: il primo lo cicca, il secondo viene spedito clamorosamente in piena area di rigore, il terzo è altrettanto fuori misura. Poi sparisce».