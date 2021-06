Laxalt Dinamo Mosca, è fatta: accordo trovato con il Milan

Diego Laxalt saluta il Milan: il calciatore ex Genoa passerà a titolo definitivo alla Dinamo Mosca

Prosegue senza sosta il mercato rossonero, in entrata, ma anche in uscita. E’ fatta per la cessione di Diego Laxalt: l’ex Genoa si trasferisce a titolo definitivo alla Dinamo Mosca.

Secondo quanto riportato infatti da Gianluca Di Marzio le due compagini hanno trovato un accordo. Rientrato dal prestito con il Celtic, Laxalt non passerà dagli armadietti di Milanello, ma saluterà definitivamente il Diavolo, con cui ha collezionato appena 35 presenze.

