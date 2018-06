Diego Laxalt e Francesco Acerbi sono vicini ad approdare alla corte di Simone Inzaghi, il quale è già pronto a farne due punti fermi della sua nuova difesa

Il reparto difensivo della Lazio sarà quello su cui il direttore sportivo Igli Tare si concentrerà maggiormente in questa prima fase di calciomercato. La difesa biancoceleste è orfana di Stefan De Vrij, passato, a parametro zero, non senza polemiche all’Inter. Così il dirigente capitolino è chiamato sì a trovare un titolare che affianchi l’esperto Radu ed il giovane Luiz Felipe, ma anche a regalare un nuovo esterno mancino a tutta fascia a mister Inzaghi. I nomi ormai li conoscono tutti e sono quelli di Francesco Acerbi del Sassuolo e Diego Laxalt di proprietà del Genoa.

Calciatori che conoscono bene la nostra Serie A e che hanno ben figurato nel corso della stagione che si è appena conclusa. Acerbi è un centrale di piede mancino che potrebbe sia giostrare come libero tra i due suddetti difensori che agire sul centro sinistra, portando in dote sia esperienza che pericolosità sui piazzati a favore. Laxalt, invece, ha raggiunto finalmente una piena maturazione, completando il suo gioco. Corre come un indemoniato, è propositivo in zona gol e potrebbe far sua la fascia sinistra che, nella passata stagione, è stata affare di Senad Lulic e Jordan Lukaku. Qui si fa la Lazio.