Lazio, ansia per Acerbi in vista del Milan: le ultime da Formello

Domani giorno di rifinitura per la Lazio e poi la partenza da Fiumicino direzione Milano. Ancora da sciogliere il dubbio Acerbi. Il difensore ieri era stato messo in distinta salvo poi alzare bandiera bianca a pochi minuti dall’inizio del match contro gli azzurri. Il difensore oggi ha svolto una seduta fisioterapica, e ha visto il campo soltanto per un breve colloquio con Inzaghi. Da monitorare anche le condizioni di Lucas Leiva, oggi in Paideia per accertamenti, e Parolo (out per una distorsione alla caviglia).

