Lazio-Apollon: previsti 20 mila tifosi, tavolo tecnico per la sicurezza

Durante la gara tra Lazio e Apollon di Europa League sono attesi allo stadio Olimpico circa 20 mila tifosi.

L’attesa per il debutto stagionale in Europa League della Lazio è quasi finita. Domani la squadra di Simone Inzaghi ospiterà l’Apollon Lemesou nella prima gara del girone H della competizione europea. C’è grande entusiasmo tra i tifosi biancocelesti che hanno ritrovato il sorriso grazie alle ultime due vittorie in campionato giunte dopo due pesanti sconfitte inziali. Per la sfida dello stadio Olimpico sono attesi circa 20 mila spettatori, di cui solo 800 saranno sostenitori della formazione cipriota. Per questa ragione, difatti, stamane si è tenuto un tavolo tecnico presieduto dal Questore Guido Marino per mettere a punto le misure di sicurezza più indicate in vista della gara.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, i cancelli dell’Olimpico apriranno alle ore 17 ed è stata vietata la vendita per asporto e il trasporto in strada di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro, nelle ore che precedono e seguono la gara. Queste ordinanze sono state estese, nelle aree del Tridente e di piazzale delle Canestre dalle ore 19 di stasera fino alle 24 di domani. Infine, ai tifosi ospiti è stato riservato un punto di raccolta presso in piazzale delle Canestre, presso Villa Borghese, da cui poi saranno accompagnati allo stadio.