Inzaghi avverte la Lazio: «Apollon squadra esperta. Sugli infortunati…»

Lazio-Apollon Limassol, la formazione di Simone Inzaghi attesa domani dall’esordio stagionale in Europa League: le parole del tecnico in conferenza stampa

Reduce da una prestazione di ottimo livello, terminata con una clamorosa beffa contro il Salisburgo, domani la Lazio torna protagonista in Europa League: ospite all’Olimpico l’Apollon Limassol. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi: «Sicuramente l’ultimo match a Salisburgo vorrei rigiocarlo. L’anno scorso abbiamo fatto un grande cammino europeo; domani dobbiamo iniziare nel migliore dei modi e giocare bene, sarà un girone complicato, abbiamo lavorato per fare un buon esordio». Poi sui possibili fantasmi di Salisburgo: «Bisognerà vedere strada facendo, per noi è importante quindi domani effettuerò qualche cambio. A Empoli abbiamo ottenuto una vittoria importante ma in Europa cambia tutto, è un’altra musica».

Continua il tecnico, parlando della situazione infortunati: «Berisha ieri ed anche oggi farà parte della seduta insieme a noi, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. Le sensazioni sono buone. Luiz Felipe è tornato in campo, vedremo nei prossimi giorni». Prosegue Simone Inzaghi: «Speriamo di vincere 1-0 anche domani, l’anno scorso ne facevamo tanti, bisogna essere giusti coi giudizi e le idee, dobbiamo lavorare bene come adesso, la condizione salirà, abbiamo acquisito giocatori importanti che ci potranno dare una mano». Infine, una battuta sulla compagine cipriota: «L’Apollon è una squadra esperta, ha una media intorno ai 30 anni, ha eliminato il Basilea, che ha fatto la Champions negli ultimi due anni. Hanno esperienza in Europa, non va sottovalutata. Dobbiamo esordire nel migliore dei modi», riporta Lazionews24.