Lazio Atalanta, prosegue la protesta dei tifosi biancocelesti? Spunta il comunicato, ecco la decisione

Lazio Atalanta, la protesta dei tifosi continua: diffuso un nuovo comunicato con la scelta definitiva

La protesta “silenziosa” dei tifosi della Lazio continua senza segnare alcun rallentamento. Il malcontento, rivolto soprattutto alla gestione del calciomercato invernale da parte della società di Claudio Lotito, si è nuovamente manifestato attraverso una comunicazione diffusa in vista della sfida contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. Il clima resta teso e la distanza tra la tifoseria e la dirigenza sembra tutt’altro che colmata.

Dopo la massiccia diserzione registrata nella gara dell’Olimpico contro il Genoa, i sostenitori biancocelesti potrebbero replicare la protesta anche nel prossimo match casalingo. L’assenza organizzata dagli spalti rappresenta, nelle intenzioni dei tifosi, un segnale forte e diretto alla società, che viene invitata a riflettere sulle proprie scelte e sulla gestione complessiva del progetto sportivo.

