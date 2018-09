Il centravanti della Lazio, Felipe Caicedo, ha parlato del suo periodo di forma e della possibilità di giocare insieme al compagno Ciro Immobile

La Lazio ha ritrovato il sorriso, battendo per 4-1 il Genoa e allungando la serie positiva a quattro vittorie nelle ultime quattro partite, Europa League compresa. In queste ultime gare ha ritrovato il sorriso e, soprattutto il campo, il centravanti biancoceleste Felipe Caicedo, autore di una rete contro i rossoblu e due assist nel match in Europa contro l’Apollon. L’attaccante ecuadoriano, oggi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel ammettendo: «Sono molto felice per la fiducia del mister nell’ultima gara e per la vittoria. Abbiamo avuto una settimana perfetta. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita». Caicedo ha poi proseguito, riporta LaLazioSiamoNoi.it, parlando del suo periodo di forma: «Non mi aspettavo di essere titolare, in rosa ci sono tanti giocatori, per cui non ci speravo. La standing ovation dei tifosi? Un sentimento speciale, era la prima volta, sono i sostenitori migliori d’Italia».

«Adesso– ha spiegato Caicedo- sto lavorando in vista del derby contro la Roma, giocare sarebbe speciale. Devo restare pronto e fare ciò che mi chiede il tecnico». Infine, il giocatore ha concluso parlando del suo compagno di reparto Ciro Immobile: «Sono certo che con Ciro possiamo giocare sempre insieme. In allenamento abbiamo già provato a farlo e il match contro il Genoa lo ha confermato. In Nazionale ero seconda punta, l’importante è essere pronto per quello che il mister vuole. Noi dobbiamo essere pronti per ogni soluzione in attacco».