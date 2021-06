Calciomercato Lazio: tentativo per Grimaldo, ma un club supererà l’offerta

La Lazio pensa a Grimaldo per rinforzare la difesa: offerta al Benfica per il terzino sinistro Grimaldo Le ultime

La Lazio di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. In attesa di ricavare almeno 70 milioni di euro dal mercato in uscita (Joaquin Correa è il primo indiziato a lasciare la Capitale), il tecnico biancoceleste ha avanzato una precisa richiesta alla dirigenza per rinforzare la difesa, perno fondamentale intorno a cui costruire identità e solidità per la prossima stagione. È forte l’interesse nei confronti di Grimaldo, terzino sinistro classe ’95 di proprietà del Benfica.

Come riportato da O Jogo, la Lazio ha presentato un’offerta al club portoghese di circa 17 milioni di euro più 5 di bonus, preparando inoltre per il calciatore un contratto di quattro anni – con opzione per il quinto – a 2 milioni di euro netti a stagione. Il Benfica difficilmente accetterà subito la proposta, forte del corteggiamento di Arsenal e West Ham che potrebbero far lievitare il costo di Grimaldo, sul quale pende una clausola da 60 milioni di euro.