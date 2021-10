Lazio, la Procura FIGC irritata per la sentenza sul caso tamponi

Dopo la sentenza della Corte federale sul caso tamponi in casa Lazio, la Procura della FIGC sarebbe irritata per il verdetto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la sentenza sul caso tamponi in casa Lazio la Procura dell FIGC sarebbe irritata per il verdetto.

La Rosea riporta anche un virgolettato che arriva da fonti vicine alla Procura, le quali non nascondono un certo «sconcerto per l’irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di violazioni gravi dei protocolli anti-Covid consumate in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese».