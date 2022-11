Ledesma: «Lazio, Cataldi è importante»

Con la Lazio ha giocato 318 partite. Christian Ledesma è l’uomo adatto per giudicare il momento di Cataldi, consacrato dal derby vinto e lo ha fatto con il Corriere dello Sport.

IMPORTANTE – «Ora ha lo spazio che merita, da giocatore importante. In realtà mi aspettavo che venisse fuori qualche anno prima, ma sono contento per Danilo. Conta arrivare».

PERCHÉ CI HA MESSO TANTO – «Era giovane, ci vogliono tempo, esperienza. Ora si muove in un ruolo diverso. Quando ha iniziato, era perfetto per giocare a due a centrocampo. Dipende dall’allenatore. Pioli gli aveva dato fiducia, a tratti era stato protagonista. Poi i prestiti al Genoa e al Benevento, sperava di giocare di più. É rientrato, ha deciso di rimanere, ha avuto perseveranza. Ora, con Sarri, ha scoperto un ruolo che non era suo».