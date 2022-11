Lazio, Cataldi: «Una serata perfetta, degna della più bella città del mondo»

Le parole di Cataldi il giorno dopo la vittoria della Lazio nel derby della capitale: «Siamo stati gruppo, abbiamo vinto da famiglia»

Una notte indimenticabile per Danilo Cataldi, che ieri ha indossato la fascia da capitano nel derby vinto dalla Lazio. Il giorno dopo la vittoria, il capitano biancoceleste ha commentato così suoi suoi social.

«Non ho dormito per almeno tre notti. Non riuscivo a chiudere occhio, immaginavo a come sarebbe potuta andare: la giocata giusta da fare, il movimento, il passaggio. Ogni minimo dettaglio. Per un ragazzo nato e cresciuto nella Capitale come me, quella di ieri non è stata solo una partita. È la partita. Un sentimento che ti scorre nelle vene. Tutto quello che ho vissuto e provato sul campo dell’Olimpico ieri è stato qualcosa di meraviglioso. Unico. Una serata perfetta, degna della più bella città del mondo. Siamo stati gruppo, abbiamo vinto da famiglia, con un popolo biancoceleste che ci ha aiutato a tirare fuori il meglio da noi stessi. È un orgoglio indossare questa maglia e difenderla sempre. Ma soprattutto in una partita come quella di ieri. GRAZIE. Avanti verso i nostri obiettivi. INSIEME».