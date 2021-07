Lazio, chi sarà il titolare tra Strakosha e Reina? La situazione

In casa Lazio continua a tenere banco il dualismo tra i due portieri Strakosha e Reina: ma qual è la situazione?

Dualismo. Può davvero esser definita così la situazione portieri in casa Lazio, vista la presenza di Strakosha e Reina. Il rapporto tra i due è ottimo, ma come sottolineato da Il Tempo, il duello per una maglia da titolare sembra molto aperto.

Durante il ritiro di Auronzo, sotto la guida dei preparatori Grigioni e Nenci, i due estremi difensori si sono sostenuti e incoraggiati a vicenda. Tutti gli interventi, dai più semplici ai più spettacolari, sono stati accompagnati da parole di stima e di affetto. La domanda però è: chi andrà la maglia numero 1 per la prossima stagione? La scelta sarà di Maurizio Sarri, che visto il legame con lo spagnolo potrebbe alla fine scegliere lui. Occhio anche alla situazione rinnovo per l’albanese, in scadenza nel 2022. Eppure i 90′ contro la Triestina possono essere un primo segnale di disgelo. Non resta che aspettare