Lazio, col Chievo si è toccato il fondo: record negativo per i biancocelesti 

La sconfitta interna contro il Chievo di sabato fa segnare un record negativo per la Lazio di Inzaghi: ecco quale

La sconfitta interna per 2-1 contro il Chievo, ha fatto registrare un record negativo per la Lazio. Non era infatti mai successo che i biancocelesti perdessero in casa con una squadra già retrocessa.

Nel corso della storia sono avvenuti due episodi simili, ma entrambi fuori casa. La prima volta avvenne nel 1965 nel match Messina–Lazio terminato per 4-0; mentre il secondo è relativo alla sfida tra Lecce e Lazio del 1998. In questo caso i padroni di casa si imposero per 1-0.