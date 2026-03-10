Lazio, il comunicato ufficiale degli ultras: Olimpico pieno contro il Milan, poi sciopero totale! Altra bordata a Lotito, la ricostruzione

Lazio, il comunicato ufficiale degli ultras: tutto esaurito contro il Milan, poi sciopero totale contro Lotito! La nota dei tifosi biancocelesti

Il clima in casa Lazio è sempre più rovente. Nelle ultime ore, i gruppi del tifo organizzato hanno pubblicato un lungo e appassionato comunicato in cui rivendicano con orgoglio il proprio ruolo nevralgico nella storia del club, attaccando apertamente e duramente l’attuale gestione societaria e il presidente Claudio Lotito.

La storia biancoceleste e le icone del passato

Nel lungo messaggio, i tifosi ripercorrono oltre un secolo di storia laziale, citando figure leggendarie che hanno forgiato l’identità del club. Tra questi, vengono ricordati presidenti storici, tifosi tragicamente scomparsi come Vincenzo Paparelli e Gabriele Sandri, ma anche guide tecniche indimenticabili come Tommaso Maestrelli — mitico, saggio e indimenticato allenatore del primo storico scudetto — ed Eugenio Fascetti — tecnico carismatico e condottiero della squadra nell’eroica stagione dei nove punti di penalizzazione.

L’appello per Lazio-Milan e lo sciopero

L’apice del comunicato è però l’annuncio della protesta ufficiale. I gruppi organizzati invitano il popolo laziale a riempire lo stadio per l’imminente gara di domenica 15 contro i rossoneri, per poi disertare in blocco tutte le successive partite casalinghe. Ecco le loro esatte parole:

«La storia della SS Lazio, quella c***o di storia, siamo noi che ogni maledetta domenica la seguiamo, la amiamo come il nostro unico motivo di vita.

Solo un uomo avido dal cuore arido non può capire la storia ed i sentimenti che animano questo popolo e, per questo motivo, non possiamo far altro che lasciarlo solo, ma prima di congedarci abbiamo deciso di dedicarci un ultimo atto di amore per questa stagione sportiva, ed invitiamo tutti i nostri fratelli Laziali ad entrare e riempire tutto l’Olimpico in ogni suo settore per la partita Lazio – Milan di domenica 15.

Regaliamoci l’ultimo spettacolo coreografico, facciamo sentire il nostro calore alla squadra ed al mister, continuiamo a far sentire il nostro dissenso e poi, per le sole partite casalinghe, non entreremo più fino a fine campionato.

È una decisione molto dolorosa, che per la prima volta ci vedrà lontani da quegli spalti che sono la nostra casa ma riteniamo che questo sia l’unico modo per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti. PER LA LAZIO, PER I LAZIALI, PER LA NOSTRA STORIA! I Gruppi del Tifo Organizzato»