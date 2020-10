Lazio, Correa: «Gruppo unito nonostante le difficoltà»

Joaquin Correa ha parlato dopo Club Brugge-Lazio

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste ha analizzato la partita di Champions League contro il Club Brugge. Match pareggiato 1-1 con una sua rete.

«Risultato positivo per l’atteggiamento della squadra dopo le difficoltà avute, ci abbiamo messo la faccia come sempre. Il gol ci ha dato un po’ di tranquillità, poi loro hanno gestito bene la palla. Tutti quelli che sono rimasti a casa ci hanno accompagnato con chiamate e messaggi, questo gruppo è forte. Siamo stati uniti come dovevamo essere e con le idee del mister di essere protagonisti. La voglia di vincere c’è stata sempre. In campo mi sono trovato bene, a volte non escono le cose e a volte sì ma nelle difficoltà esce fuori il carattere».